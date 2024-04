Ex Ilva, studio epidemiologico: Bonelli, ‘Ritardo inaccettabile’

“Ho il dovere di rispondere alla Regione Puglia riguardo allo studio epidemiologico aggiornato che non c’è. Lo studio doveva essere pronto nel dicembre del 2022, ma solo poche settimane fa la Regione Puglia ha comunicato all’associazione Peacelink che lo studio sarà ultimato entro il 31/12/2025. Questo ritardo è grave e ingiustificato. E’ in corso un tentativo dentro e fuori il processo Ambiente Svenduto, da parte della difesa, per tentare di dimostrare che la perizia epidemiologica presentata dalla Procura e’ sbagliata e che non c’è alcun nesso di relazione tra morti e inquinamento Ilva”.

Lo scrive in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS, il quale fa notare che “lo studio epidemiologico del 2016, indipendente dalla perizia iniziale della procura di Taranto, non faceva che rafforzare i risultati della perizia ed è per questo che l’aggiornamento è fondamentale. Ma l’aggiornamento arriverà solo il 31/12/2025 quando sarà terminato il processo di Appello. Il presidente Emiliano deve una risposta e ribadisco che non si può venire a Taranto e dire una cosa e tornare a Bari e farne un’altra”, conclude Bonelli.

