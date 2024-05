Potrebbe esserci una soluzione per quanto riguarda i lavori della strada provinciale 2 Andria-Canosa, in località Montegrosso, dove è prevista la chiusura dello svincolo. Una soluzione che prevede il declassamento della strada da categoria B a C, condizione che consentirebbe di poter procedere alla eliminazione della rotatoria provvisoria per poter effettuare i collaudi e successivamente procedere alla realizzazione della rotatoria definitiva a raso. Una scelta che consentirebbe di chiudere lo svincolo, evitando l’isolamento di Montegrosso. E’ quanto emerso dalle audizioni in V commissione richieste dai consigliere regionali del territorio, alla presenza del presidente della Bat, di rappresentanti di Asset Puglia, del capo di Gabinetto della presidenza della Regione Puglia, del sindaco di Andria e di rappresentanze dei dipartimenti Viabilità e Lavori Pubblici.

