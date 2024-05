Veglie, incidente in una rsa: anziana colpita dai residui delle pignatte, intervento dei Vigili del Fuoco

Nelle scorse ore, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Veglie, è intervenuta in via Goffredo Mameli per il distacco di alcune pignatte di un solaio all’interno di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). La struttura ospitava sei anziani al momento dell’incidente.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco, era presente anche il personale del 118 che stava già prestando assistenza a una donna di 93 anni colpita dai residui delle pignatte. La paziente è stata immediatamente trasportata in codice rosso presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per ricevere ulteriori cure e accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato un attento sopralluogo all’interno della struttura, in collaborazione con il tecnico comunale, e hanno interdetto la stanza interessata dal distacco delle pignatte. Attualmente, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La RSA di Veglie è una struttura dedicata all’assistenza e alla cura degli anziani, che necessitano di un ambiente sicuro e confortevole. È fondamentale garantire la sicurezza di tutti gli ospiti e il Comando Vigili del Fuoco si è prontamente attivato per risolvere la situazione e prevenire eventuali ulteriori pericoli.

Le indagini sulle cause dell’incidente proseguono e verranno svolte tutte le verifiche necessarie per garantire la piena sicurezza degli ospiti della RSA. L’amministrazione comunale di Veglie si impegna a collaborare pienamente con le autorità competenti per fare luce su quanto accaduto e adottare eventuali misure correttive per prevenire simili situazioni in futuro.

Maria Teresa Carrozzo