Copertino (LE), presentato il romanzo “La scialletta rossa”

Copertino (LE) – È stato numerosissimo il pubblico che ha gremito la meravigliosa Chiesa delle Clarisse a Copertino per la presentazione del libro “La scialletta rossa”, organizzata dall’associazione culturale Azione Parallela in collaborazione con il dottor Antonio Leo, già vicepresidente della Provincia. Il romanzo, scritto com’è noto dal magistrato Maria Francesca Mariano, ha saputo ancor auna volta avvicinare diverse generazioni su un tema particolarmente sentito. Un messaggio, quello presente tra le pagine de “La scialletta rossa” che, come sottolineano l’autrice e il prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, infonde al lettore coraggio e speranza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author