Lecce, nuove indicazioni per la viabilità

Lecce – Non certo i risultati attesi, e nemmeno quelli sperati in merito alla mobilità natalizia della città. È stata infatti una falsa partenza quella legata allo shopping di Natale durante il weekend appena trascorso a causa del maltempo ma non solo. Il primo test del Piano traffico è stato quindi valutato in maniera negativa tanto da Palazzo Carafa, quanto dall’azienda di trasporto guidata dal presidente Damiano D’Autilia. Entrambe le parti però sono già al lavoro per correggere alcune criticità emerse nel cosiddetto “giorno zero” iniziando dal potenziamento della segnaletica e quindi dalle indicazioni utili agli utenti di parcheggi e navette. Alcune modifiche sono già state apportate alla segnaletica nelle aree di sosta del Foro Boario e dell’ospedale. Se il piazzale del “Vito Fazzi” rappresenta un’interessante opportunità per chi arriva in città dalla statale 101, è fondamentale che l’area sia indicata da un’opportuna segnaletica stradale. Stesso dicasi per le navette in relazione ai tempi di attesa e di localizzazione delle fermate: informazioni dettagliate alle quali si è provveduto già nelle scorse ore. Insomma la mobilità cittadina è pronta per esser corretta in modo tale che residenti e visitatori della città barocca possano godersi al meglio le festività di Natale.

