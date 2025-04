Leverano, in marcia per la pace con Smile

Grande partecipazione a Leverano per la terza edizione della Marcia della Pace promossa dalla Rete SMILE. Studenti, amministrazioni, associazioni e istituzioni hanno sfilato insieme per promuovere i valori di inclusione, legalità e cittadinanza attiva. Presente anche l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo e la dirigente scolastica Paola Alemanno, in rappresentanza della scuola capofila della rete.

⸻

Prof.ssa Paola Alemanno

Dirigente scolastica – Scuola capofila Rete SMILE

Sebastiano Leo

Assessore all’Istruzione – Regione Puglia

