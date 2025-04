Volley A3/M, Castellana: con Brugherio obiettivo quarta vittoria di fila

Ultima giornata del girone d’andata dei playoit di Serie A3 per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che alle 17.00 di sabato 12 aprile riceverà al Pala Grotte la Diavoli Rosa Brugherio. Dopo il turno di riposo e tre vittorie su tre nella poule salvezza, la formazione allenata da Giuseppe Barbone punta a consolidare la vetta del girone e a centrare il quarto successo consecutivo.

Con 8 punti in classifica, Castellana guida il gruppo, davanti a Brugherio (4 punti), Ancona e alle rivali Campobasso e Napoli, impegnate nello scontro diretto. Una vittoria piena potrebbe portare la Bcc Tecbus a quota 11, staccando due dirette concorrenti e rafforzando ulteriormente la corsa salvezza, anche grazie al calendario favorevole: tre delle prossime quattro sfide saranno in casa.

Brugherio, avversario giovane ma temibile

I lombardi arrivano a Castellana con un gruppo giovanissimo (11 giocatori su 13 nati dopo il 2005) ma in crescita: nei Play Out hanno già battuto Napoli e perso solo al tie-break contro Campobasso. La squadra pugliese, invece, è in un ottimo momento: nel 2025 ha perso una sola gara interna (lo scorso 12 gennaio contro Sorrento), vincendo poi con Ortona, Modica, Lecce e Campobasso.

Quella di sabato sarà una sfida inedita a livello di Serie A tra i due club, sebbene non manchino i precedenti tra le rispettive realtà giovanili, entrambe tra le più attive nel panorama nazionale. Designati per la direzione del match gli arbitri Giorgia Adamo (Roma) e Giovanni Giorgianni (Messina). La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

