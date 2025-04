Volley C/M, Frascolla Taranto: Marinosci “Momento difficile, reagire”

Non è un finale di stagione semplice per la Frascolla Taranto, reduce dalla sconfitta sul campo del Ruffano e attesa ora da due sfide complicatissime contro Casarano e Polignano, decisive per chiudere dignitosamente la regular season di Serie C.

A fare il punto è Carlo Marinosci, centrale classe 1999, arrivato da poco nel club ionico e alla sua prima esperienza nel mondo della pallavolo. “Da quest’ultima parte di stagione ci aspettavamo qualcosa in più – ha dichiarato –. Si poteva fare meglio. Contro il Ruffano ha pesato anche il lungo viaggio e il fattore campo”.

Sguardo già rivolto al prossimo impegno: “Ci stiamo allenando duramente per affrontare al meglio il Casarano. Dobbiamo ritrovare la giusta quadratura, senza perderci d’animo dopo l’ultima sconfitta. Serve dare tutto, guai a scendere in campo scoraggiati”.

Marinosci, che ha collezionato finora tre presenze in Serie C, ha parole di gratitudine per l’ambiente: “È un campionato tosto, ogni partita è una battaglia. Sono felice dell’esperienza che sto facendo: l’accoglienza è stata calorosa, lo staff e i compagni sono molto pazienti e disponibili. Non potevo chiedere di meglio per cominciare”.

