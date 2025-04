Ministro Locatelli a Scorrano: “Uniti per l’inclusione”

Un pomeriggio di ascolto, confronto e partecipazione quello che si terrà domenica 13 aprile 2025 a Scorrano, a partire dalle ore 17:00, presso la scuola elementare “P. De Lorentis” in piazzetta Caduti Scorranesi. L’iniziativa, promossa dall’associazione “L’Ora Legale” presieduta da Adele Esposito, vedrà la presenza del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, in un incontro dedicato al dialogo diretto con le associazioni di volontariato del territorio salentino.

L’evento nasce con l’intento di dare voce ai bisogni e alle proposte delle realtà associative che quotidianamente si impegnano per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità. Un’occasione preziosa per fare rete, condividere esperienze e contribuire alla costruzione di politiche sempre più vicine ai cittadini.

Ad aprire la serata, l’intonazione dell’inno di Mameli dal vivo, affidata alla voce della docente di canto Domy Siciliano. A seguire, l’intervento dell’orchestra di fiati “Artistica Inclusione”, che porterà sul palco un’esibizione carica di significato: la formazione, composta da musicisti con disabilità, è infatti vincitrice della propria categoria nel concorso internazionale “Vienna Fest”, confermando il valore della musica come potente strumento di integrazione.

All’evento prenderanno parte anche le autorità civili e militari del territorio, in un clima di apertura e condivisione. Ogni associazione avrà la possibilità di dialogare direttamente con il Ministro Locatelli, ponendo domande e illustrando le proprie attività, criticità e progetti futuri.

A chiudere l’incontro, una visita collettiva al Museo delle Luminarie in piazza Vittorio Emanuele, realtà unica in Italia nel suo genere, che rappresenta un simbolo dell’identità culturale del territorio e della bellezza accessibile a tutti.

La manifestazione si preannuncia come un importante momento di riflessione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e cittadinanza attiva nel segno dell’inclusione.

