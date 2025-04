Volley B1/F, la Zero5 Castellana cerca la salvezza al Palagrotte

Domenica 13 aprile, pomeriggio di grande volley al Palagrotte di Castellana. Alle 16:30, per la penultima gara casalinga della stagione, la Zero5 Castellana Grotte affronterà la Co.Ge. Vesuvio Oplonti Torre Annunziata nella 10a giornata di ritorno del campionato femminile di Serie B1. A seguire, alle 18:30, sarà il turno della KlimaItalia, capolista in Serie D, che sfiderà il Matera in una sfida cruciale per la vetta.

La gara di B1 si preannuncia combattuta: entrambe le formazioni sono in salute e, pur senza assilli di classifica, cercheranno di chiudere in bellezza. La Zero5, a un passo dalla matematica salvezza, cercherà di festeggiare davanti al proprio pubblico il traguardo stagionale. Le ospiti, settime in classifica e distanti sei punti dalla zona playoff con tre gare da giocare, proveranno a tenere viva una flebile speranza.

All’andata le campane si imposero 3-0, approfittando di una giornata no delle castellanesi. Ora però la squadra di casa è decisa a riscattarsi.

KlimaItalia, testa a testa per la promozione

Alle 18:30, al termine del match di B1, toccherà alla KlimaItalia chiudere la stagione regolare di Serie D nel match più atteso contro il PSA Daken Matera, terza in classifica a tre punti di distanza. Castellana è prima con 45 punti, seguita da Torre (43) e dalle lucane (41). Dopo questo turno, la KlimaItalia riposerà, mentre Matera affronterà Torre Santa Susanna: lo scontro diretto può essere decisivo per il primato.

Poi sarà tempo di playoff: quattro mini-gironi da tre squadre, con gare di andata e ritorno. Solo la prima accederà alla Serie C, ma è prevista anche una “fase 2” tra le seconde per due ulteriori promozioni. Tutto ancora da scrivere, ma il Palagrotte è pronto per una domenica di grandi emozioni.

