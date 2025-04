Carabinieri in congedo lavoreranno in Prefettura

Sarà quel quid acquisito in decenni di lavoro investigativo nei reparti più complicati dell’Arma dei carabinieri a risultare- ne sono certi in Prefettura- determinante nel lavoro di messa in rete dei dati: cogliere cioè quelle relazioni, quei collegamenti, quei campanelli d’allarme indispensabili nell’attività amministrativa e burocratica di antimafia che svolge la Prefettura. Firmato ieri il protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale Carabinieri di Nardò – che coordina le diverse sedi territoriali- che permetterà ai luogotenenti Davide Perrone e Sergio Ucini , oggi in congedo, di continuare a servire lo Stato da un’angolazione diversa

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author