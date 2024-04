Nuoto, il Cus Bari vince il XII Trofeo Paolo Pinto

Domenica 21 aprile nella vasca di 50 m del Cus Bari, si è svolto il XII Trofeo Paolo Pinto, uno degli appuntamenti più importanti del circuito nazionale SuperMaster di nuoto, vinto dai padroni di casa con un ampio vantaggio.

La manifestazione sportiva, organizzata in collaborazione con l’Associazione Albatros progetto Paolo Pinto Onlus, ricorda l’avvocato Paolo Pinto, campione del Cus Bari e formidabile primatista mondiale di nuoto di gran fondo, scomparso nel 2004. Prima gara della stagione estiva di gare in vasca lunga, ha visto confrontarsi circa 500 atleti provenienti oltre che dalla Puglia, anche da Campania, Molise, Basilicata e Lombardia.

Il Cus Bari è arrivato primo tra le 32 società partecipanti, con un punteggio di 107119.710, avanti alla Sports and Events ssd di Bari e alla Sport Project di Bari, rispettivamente seconda e terza.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione di domenica – ha affermato il tecnico cussino Niki Oliva–. Questo è un torneo al quale siamo particolarmente legati e fare bene è un ulteriore modo perdare lustro e ricordare il nostro talentuoso compagno di squadra”.

Numerosi sono stati gli atleti cussini che hanno raggiunto il podio e numerose le premiazioni. Per la “Miglior Prestazione Tecnica in Assoluto” è stato premiato Christian Marzella, per la categoria maschile. Per la femminile, invece, Venere Altamura. Entrambi hanno ricevuto una targa e il premio Hand del valore di 100€. Altamura, inoltre, ha vinto il titolo di “Miglior Prestazione Tecnica nei 400 Sl femminile”, ottenendo una targa in onore a Paolo Pinto.

La stessa targa è stata ottenuta per la sezione maschile della stessa gara, da Fabio Frontera. Come “Miglior Prestazione Tecnica nei 100Do” sono strati premiati Gianluca Raffaele, tra i maschi e Antonella Dell’Orco tra le femmine. A entrambi è stata conferita la targa in onore a Dario Lovascio, altro indimenticato nuotare master dorsista del Cus Bari, prematuramente scomparso meno di un anno fa.

La vasca del Cus Bari sarà nuovamente impegnata il 9 giugno per la il Trofeo Puglia del settore master.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author