Vela, a Trani cresce l’attesa per la 6a Coppa dei Campioni

Cresce l’attesa per la sesta “Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts” in programma a Trani dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. Le iscrizioni alla regata d’altura sono aperte sul sito www.coppacampioniottavazonafiv.it/ con i primi 18 iscritti.

Imbarcazioni di alto profilo, nazionale e internazionale, hanno confermato la loro presenza in Puglia per un evento che, come il buon vino, migliora con gli anni e promette emozioni intense. Le regate saranno di altissimo livello con partecipanti pronti a dimostrare tattica e talento nella competizione con i migliori equipaggi di altura.

Nei tre giorni di passione e adrenalina nelle acque di Trani sfileranno alcuni dei più grandi campioni di vela d’altura di sempre per conquistare il titolo che è già stato per tre volte di Trottolina Bellikosa Race, l’X35 di Saverio Trotta (YC Marina del Gargano) campione nel 2018, 2019 e 2022, per una volta, nel 2021, di Scugnizza, l’IY 11.98 di Vincenzo De Blasio (CC Napoli) e lo scorso anno di Be Wild, lo Swan 42 di Renzo Grottesi (CV Portocivitanova).

Tra i nomi eccellenti di quest’anno, oltre al Campione italiano in carica, Guardamago III, spiccano Trottolina Bellikosa Race, e gli IY 9.98 Fuoriserie Sarchiapone, Giulia, Lady day, Unpo’pergioco, Eccleví. Da tenere sott’occhio anche Morgan V, Reve de Vie, e altri che si aggiungeranno alla kermesse velica sino al 25 Maggio, data di chiusura delle iscrizioni.

La Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts, inserita nella roadmap degli eventi di vela più attesi del 2024 è valida anche come Campionato nazionale d’area Adriatico Est Jonio, come Campionato Zonale d’Altura Puglia – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo e dal 2023 Trofeo Indeco per la Gran Crociera, ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2024 – UVAI, come Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2024.

Inoltre, con l’organizzazione consolidata della Lega Navale di Trani, sotto l’egida FIV e con il patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto, Comune di Trani, UVAI, la Coppa dei Campioni, che si disputerà nelle acque su cui si affacciano lo storico borgo e la cattedrale di Trani, sarà un evento sempre più legato alla città, da vivere a terra come in acqua.

Info e dettagli su: Coppa dei Campioni VIII Zona FIV – Campionato Zonale Altura (coppacampioniottavazonafiv.it).

