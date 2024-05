Lecce, due autovetture distrutte da incendi: Indagini in corso

Nella notte appena trascorsa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce è stato chiamato ad intervenire in due episodi di incendio che hanno coinvolto autovetture. I vigili del fuoco sono riusciti prontamente a domare le fiamme e a mettere in sicurezza le zone interessate.

Il primo incendio si è verificato intorno alle 02.35 in via Giudiuli, dove una Fiat 600 del 1966 è stata completamente avvolta dalle fiamme. Gli esperti del Comando dei Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio e proteggere la zona circostante.

Poco dopo, alle ore 03.20, un secondo incendio ha interessato due autovetture in Piazzetta Arco di Prato: una Fiat Punto del 1942 e una Ford Ecosport del 1965. A causa del calore intenso, altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze e parte di una casa civile sono state danneggiate. Grazie all’intervento rapido ed efficace dei Vigili del Fuoco, sono stati evitati ulteriori danni a persone e proprietà, garantendo la sicurezza pubblica e privata.

Le cause di entrambi gli incendi sono attualmente oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare le circostanze che hanno portato alla scintilla iniziale. Saranno esaminati attentamente tutti gli elementi raccolti sul luogo degli eventi al fine di fare luce su questa serie di incidenti.

La sicurezza è una priorità assoluta per il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce e le autorità competenti stanno dedicando tutte le risorse necessarie per scoprire la verità.



Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.