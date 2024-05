Salento, maresciallo dei Carabinieri compie 100 anni

Il maresciallo Vincenzo Giovanni Paladini compie oggi, venerdì 17 maggio, 100 anni. Per il suo compleanno speciale, oltre a essere circondato dalla famiglia, ha ricevuto gli auguri dai Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto.

Arruolato nell’Arma a 19 anni, è stato subito impiegato nella lotta al banditismo in Sicilia per poi essere trasferito ad Aosta, dove per la prima volta ha visto la neve, che non conosceva, caduta a giugno con sua grande sorpresa, come lui stesso ama ricordare.

Al termine di una lunga carriera è tornato nella sua amata Puglia, regione d’origine.

Giovanni Paladini ha ricevuto gli auguri di buon compleanno anche dal generale di corpo d’armata Teo Luzi tramite il colonnello Gaspare Giardelli, comandante provinciale dei carabinieri di Taranto.

Nato a Surbo (Lecce) il 17 maggio 2024, è sposato dal 1961 con Angela che gli ha dato tre figli. Nonno di quattro nipoti, Palladini ha prestato servizio a Firenze, Palermo e Aosta.

