Webus sulle strade del Salento

Si mette in moto ed è pronto ad immettersi in carreggiata sulle strade del Salento per favorire il lavoro digitale “WEBUS”, un progetto che offre l’opportunità di poter acquisire competenze digitali in modo totalmente gratuito a chi rischia di non essere al passo coi tempi in un mondo sempre più digitalizzato. Docenti a bordo di un’aula attrezzata, allestita in un mini bus, raggiungeranno piazze, borghi e frazioni per tenere corsi di informatica rivolti a disoccupati o inattivi, e aprire così nuovi orizzonti al mondo del lavoro. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Adorno a Lecce, mentre per l’occasione il DIGIBUS ha stazionato in mattinata nell’atrio di Palazzo dei Celestini. Il progetto è sostenuto dal Fondo per la Repubblica digitale impresa sociale. I promotori dell’iniziativa sono: AFG Formazione, ente capofila e coordinatore, Ce.F.A.S. – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione e la Provincia di Lecce. Sostenitori: Confindustria Lecce, Parsec 3.26, Commedia e Project School.

