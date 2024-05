Puglia, Marti: “ Lega al fianco delle famiglie: 5,76 milioni di euro per gli asili nido di Bari”

Con un importante decreto firmato oggi dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la città metropolitana di Bari riceverà una fondamentale iniezione di risorse per potenziare i servizi di asili nido nel territorio. Grazie a questo intervento, saranno incrementati di ben 240 i posti disponibili, offrendo così una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e delle neo mamme che potranno conciliare meglio il lavoro con la maternità.

Il senatore pugliese della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama e coordinatore regionale del partito, ha sottolineato l’importanza di questa decisione governativa. “La Lega dimostra ancora una volta con i fatti la sua costante attenzione verso le istituzioni scolastiche, il lavoro e le famiglie”, ha dichiarato Marti in una nota ufficiale.

Questo finanziamento rappresenta un passo avanti significativo per garantire un ambiente sicuro e accogliente per i bambini, consentendo alle mamme di tornare al lavoro con la tranquillità di sapere che i propri figli sono ben curati e protetti. Inoltre, l’aumento dei posti disponibili negli asili nido favorirà la conciliazione tra vita familiare e professionale, un aspetto fondamentale per promuovere l’equilibrio e lo sviluppo delle famiglie.

”La Lega conferma così il suo impegno concreto nel sostenere le istituzioni scolastiche e le esigenze delle famiglie, dimostrando di essere un punto di riferimento per la tutela e il benessere dei cittadini.”

L’obiettivo è quello di garantire a tutti i bambini un futuro sereno e un’educazione di qualità, promuovendo al contempo l’occupazione femminile e il progresso sociale.

In conclusione, l’arrivo di 5,76 milioni di euro per gli asili nido di Bari rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una società più inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie.

