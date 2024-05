Brindisi, incidente nello zuccherificio: muore operaio

BRINDISI – Tragedia allo zuccherificio dove, la scorsa notte, Vincenzo Valente, 46enne originario di Latiano è morto durante un turno di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, un nastro ha tranciato il braccio dell’operaio, al lavoro per la manutenzione di alcuni macchinari. All’arrivo dei soccorsi, per l’operaio non c’era più nulla da fare. Sul posto, 118 e vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia di Stato. Gli uomini del 115 hanno recuperato il cadavere dello sfortunato 46enne.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author