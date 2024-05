Emiliano, ‘Bari e Puglia sotto accusa e danneggiate per fatti inesistenti’

“La Puglia è uno dei maggiori luoghi d’interesse per gli investitori. Ecco perché difendiamo la nostra immagine da fatti inesistenti che hanno provocato danni gravi d’immagine alla città di Bari, una delle città più esposte nella lotta senza quartiere alla lotta alla criminalità”.

Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia intervenendo a ‘Verso Sud’, il forum organizzato da The European House Ambrosetti in corso a Sorrento, in riferimento alle recenti vicende giudiziarie. Emiliano ha elencato una serie di dati che testimoniano la vitalità della Puglia.

”La nostra economia cresce del 5%, il dato più alto del Sud, dati Istat. Inoltre dal punto di vista energetico siamo leader da tempo nelle energie alternative, oltre ad essere la regione con programmi per imprese più interessanti per le imprese. Abbiamo fatto il reddito energetico e anche sull’innovazione e sulle politiche per l’idrogeno siamo all’avanguardia”, ha aggiunto Emiliano.

