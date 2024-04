La Coppa di Zona Max Racing inizia dal Rally Costa del Gargano

Si aprono le danze della nuova stagione rallystica che inizia dal “Costa del Gargano”, alla sua terza edizione neo promosso nella Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT, il prossimo sabato 27 aprile con start da Manfredonia (FG). Sono cinque gli equipaggi della scuderia Max Racing pronti ad affrontare la prova di apertura del campionato che si terrà sui bellissimi percorsi daunil

Con il numero 37 sulla fiancata della sua Peugeot 208 Racing Start TB benzina 1600 Plus, il leccese Mauro Leoaffronterà la prima gara 2024 coadiuvato dal giovane navigatore locale Giovanni Guerra, di Manfredonia (FG).

Sono determinati a confermare il successo della stagione 23 i vincitori del titolo italiano CRZ Nunzio Fanelli, pilota di Sava (TA) che correrà con la sua Fiat 500 Abarth 1400 RS turbo Plus (n° gara 44) insieme al foggiano Saverio Cotrufo, e il brindisino di origini romane Gabriele Bruno al via su Grande Punto Abarth turbo benzina 1400 RS (n°45) con il leccese Marco Agagiù alle note.

Nuova avventura con i colori biancoarancio per il driver di Manfedonia Paolo Guerra che si confronterà sulle strade di casa a bordo della sua Renault Clio N3 (n° 40) navigato da Alessandro Abatecola, di Pico (FR).

In N2, i campobassani Nicola Rivellino e Sandra Salotto correranno con la loro Peugeot 106 (n° 52). Infine, il romano Nazzareno Rosa farà da navigatore al pilota della Casarano Rally Team Daniele Ferilli, su Citroen Saxo Vts RS 1600 Plus (n° 47).

Il programma della competizione si aprirà sabato 27 aprile con le verifiche tecnico-sportive, seguite dallo shakedown in auto assetto gara su un tratto della PS Mattinata. Alle 17:30 dello stesso giorno, la partenza dal Porto turistico di Manfredonia (FG), dove le vetture rientreranno alle 21:35 dopo aver disputato le 2 prove speciali – una in diurna ed una in notturna – “Macchia/ Monte Sant’Angelo”. Domenica 28, partenza alle 10:04 per le restanti 8 PS e arrivo finale a Manfredonia fissato alle 18:18.

