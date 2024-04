Monopoli, Taurino: ‘Attenti alla spensieratezza del Messina’

(Di Lorenzo Ruggieri) Salvezza diretta o playout? Dopo una stagione tra luci e ombre, il Monopoli si trova di fronte ad un bivio. Poco più di ventiquattr’ore di frenetica attesa per i tifosi del gabbiano, per i quali il countdown per il match contro il Messina è già partito. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Roberto Taurino ha spronato l’ambiente, fissando un unico obiettivo, i tre punti: “Il Messina non ha più un traguardo ben preciso, è già salvo e sarà più sereno e spensierato. Ci attende una partita complessa contro un avversario con qualità nel reparto offensivo. Non dovremo pensare alle motivazioni degli avversari, sarebbe l’errore più grosso. Per noi, questi 90 minuti saranno vitali e li affronteremo con rispetto per gli avversari ma cercando di fare la nostra partita”.

Emozioni: “Dobbiamo concentrarci su di noi, gestire le emozioni con agonismo, furore e intelligenza. Sarà anche un banco di prova per la gestione delle emozioni, le quali hanno causato up&down durante questa stagione. Servirà disputare una partita al massimo, senza aspettarci niente. Gli avversari potrebbero dare spazio ad altri giocatori ma questo non fa altro che aumentare le difficoltà dell’incontro. Metteremo tutti in campo, suderemo e disputeremo una gara di spessore per ottenere tre punti fondamentali”.

Infortunati: “Oltre ai lungodegenti Fazio e La Vardera, Gelmi non ha recuperato, mentre Grandolfo ha svolto un lavoro differenziato ma sta meglio e vuole stringere i denti”.

Diffidati: “Il mio pensiero è esclusivamente rivolto alla partita di domani. Schiererò la formazione migliore perché non sarà una sfida scontata. Non voglio dare altri messaggi alla squadra”.

Modulo: “I ragazzi stanno bene, ora spetta a me fare scelte in funzione dell’assetto tattico e della partita che ci attende. Abbiamo diverse soluzioni ma mi auspico che tutti siano pronti a dare il proprio contributo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author