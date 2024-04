Foggia, Cudini crede nei playoff: ‘Non siamo rassegnati’

(di Lorenzo Ruggieri) L’ultimo treno per i playoff passa da Teramo. Il destino del Foggia, però, non è nelle mani della squadra di Cudini. La recente sconfitta nel derby contro l’Audace Cerignola, infatti, ha sovvertito l’ordine di classifica, con il sorpasso proprio degli ofantini: “Non è stata la partita che ci aspettavamo”, ha ammesso il tecnico dei rossoneri alla vigilia del match contro il Monterosi: “Anche i ragazzi sono delusi. Ci portiamo dietro delle scorie da smaltire in vista della sfida di domani, dove cercheremo di cogliere un’opportunità con bravura e fortuna”.

Playoff: “Se ci fosse stata rassegnazione non sarei qui. Domani cercheremo di fare la nostra partita, potrebbe non bastare ma non andremo a Teramo con la radiolina in mano. Per nostri demeriti abbiamo ridotto al minimo le possibilità e spetta a noi riprenderci quanto avevamo guadagnato fino alla scorsa settimana”.

Monterosi: “Affronteremo una squadra che ha a disposizione un solo risultato, ovvero la vittoria. La classifica, però, non rispecchia il valore del Monterosi. A gennaio ha rivoluzionato il reparto avanzato, è una compagine fisica e molto presente sui calci piazzati. Sarà una partita da prendere con le pinze, in cui dovremo essere attenti e farci trovare pronti”.

Indisponibili: “Esclusi gli assenti Tenkorang e Rizzo, il resto del gruppo è a disposizione. Gli infortuni non sono mai stati un problema, anche grazie ai sostituti, i quali si sono dimostrati delle risorse. Forse ci hanno un po’ condizionato, avere alcune caratteristiche a disposizione aiuta ma ci siamo dovuti adattare”.

Stagione fallimentare senza i playoff?: “Questo campionato va suddiviso in diverse fasi. Nel girone di ritorno, ad esempio, abbiamo fatto quanto avremmo dovuto fare, mentre in altre situazioni c’è grande rammarico. Racchiudere tutto nel risultato finale è semplice ma vanno analizzati i trascorsi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author