Taranto, Capuano: ‘Quarto o quinto posto, cambia poco’

“Quarto o quinto posto, per noi cambia poco. Era fondamentale arrivare tra le prime cinque per avere la sicurezza di giocare in casa almeno la prima dei playoff del girone. Chiaramente, vogliamo migliorare la nostra classifica: in attesa della sentenza del Coni, a cui crediamo molto, andremo a Latina per provare a vincere”. Lo ha detto Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, alla vigilia del match del Francioni: ecco la dichiarazione completa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author