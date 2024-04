Il Picerno celebra la promozione in Serie B della Juve Stabia

Su richiesta del direttore generale Vincenzo Greco, l’AZ Picerno renderà omaggio alla Juve Stabia, neo promossa in Serie B, donando una maglia celebrativa ai calciatori stabiesi come simbolo di “fratellanza e solidarietà calcistica”.

Questa speciale maglia, appositamente creata per commemorare l’eccezionale traguardo raggiunto dalla squadra di Pagliuca, sarà indossata dai calciatori del Picerno durante l’ingresso in campo al Romeo Menti, in occasione della sfida tra le due compagini, in programma alle 18.30 di sabato 27 aprile.

“SemBrava impossibile”: è questo lo slogan impresso sulla maglia celebrativa con cui il club melandrino augura alla Juve Stabia ogni successo per la prossima stagione in Serie B e “non vede l’ora di sfidarsi in campo con la stessa determinazione e fair play che hanno contraddistinto entrambe le squadre durante tutta la stagione calcistica”, si legge in una nota.

