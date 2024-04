Seanex 2024, Michele Di Gregorio a Taranto per il 1° stage GK Academy

Una ciliegina sulla torta che è grande quanto la torta stessa. L’ASD Seanex mette a segno un colpo da novanta. Sarà Michele Di Gregorio, portiere del Monza in Serie A, a impreziosire il 1° stage della GK Academy riservato a portieri e allenatori che si terrà il prossimo 1° giugno, a Taranto, allo stadio Renzino Paradiso di Talsano.

Una giornata di full immersion specifica nel delicato ruolo dell’estremo difensore quanto mai decisivo nel calcio moderno. Un’altra punta di diamante dell’offerta di Seanex, l’associazione sportiva dilettantistica nata da un’idea di Giuseppe Ungaro, calciatore classe ’95 nativo proprio di Talsano con un passato da un centinaio di presenze in Serie C, che ha deciso insieme al suo staff qualificato di mettere a disposizione la propria esperienza per la preparazione dei giocatori, dal punto di vista tecnico e non solo, in un progetto che trova il suo culmine con l’Off Season estivo, il tempo che va dalla fine dei campionati ai primi raduni estivi in vista della prossima stagione, che tornerà anche quest’anno.

In seno alla Seanex è nato poi il progetto GoalKeeper Academy (GKA) costruito sui vari anni di esperienza maturati nel settore da parte di mister Francesco Lafortezza che, forte di uno studio costante certificato da titoli e qualifiche, ha permesso di creare una vera e propria metodologia d’allenamento per il ruolo del portiere.

Proprio per mettere a frutto l’esperienza e le conoscenze maturate, il 1 giugno 2024 si terrà la prima edizione dello stage GK Academy. L’evento rappresenta una preziosa opportunità per tutti i partecipanti di affinare le proprie abilità, scoprire nuove metodologie di allenamento e interagire con i relatori presenti. Lo stage è aperto sia ai portieri che agli allenatori. I primi parteciperanno a due sessioni di allenamento, una la mattina e un’altra il pomeriggio, mentre i secondi potranno assistere e interagire con i preparatori e i relatori presenti.

L’appuntamento è per sabato 1 giugno allo stadio Renzino Paradiso di Talsano. Nella full immersione sul ruolo del portiere ci saranno relatori d’eccezione:

• Mauro Marchisio , responsabile area portieri dell’Empoli S.G., già premiato come miglior Allenatore dei portieri di serie B per la stagione 2020-21 da APPORT. Relazionerà sul seguente argomento: Difesa dello spazio porta e dello spazio dietro la linea difensiva, posizioni e posture rispetto alla variabilità delle situazioni di gioco.

• Alessandro Greco , preparatore dei portieri del Potenza. Relazionerà sul seguente argomento: Come Strutturo la Settimana di Allenamento.

• Yuri Salvò , preparatore dei portieri del settore giovanile del Padova. Relazionerà sul seguente argomento: Il portiere protagonista delle proprie scelte: sfide sull’attacco palla e la collaborazione per risolvere situazioni problematiche.

E poi lui, l’attesissimo Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 cresciuto nelle giovanili dell’Inter, esempio di come il lavoro sul campo possa produrre risultati, dal Renate in poi Di Gregorio ha difeso la porta di Novara e Pontedera per poi approdare al Monza in serie B. Il resto è storia di una cavalcata emozionante, la promozione in serie A con tanto di assist per un gol del compagno Gytkjær con rinvio da 80 metri, quindi le ultime due stagioni nella massima serie da assoluto protagonista, autore di pregevoli parate, alcune al limite dell’impossibile, tanto da divenire oggetto di calciomercato conteso dalle massime squadre di A.

ISCRIZIONI (posti limitati e in esaurimento)

Fino ai primi di maggio sarà ancora possibile iscriversi al 1° Stage GK Academy by Seanex, posti limitati ma ancora disponibili. Basta andare sul sito ufficiale www.asdseanex.it, andare nella sezione dedicata degli “eventi”, cliccare sul link “1° stage GK Academy” e compilare i rispettivi form a seconda che ci si voglia iscrivere allo stage da allenatore o da portiere (classe 2004/2014), seguendo poi le indicazioni del portale. (articolo realizzato in collaborazione con Francesco Ressa di www.portierecalcio.it)

PER INFO E ISCRIZIONI:

– sito web: www.asdseanex.it

– WApp: 3463847936

– instagram/facebook: asd Seanex

