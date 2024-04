Cerignola padrone del proprio destino. Sogno settimo posto

CERIGNOLA – Sembrava impossibile, adesso è una concreta possibilità. Il settimo posto non è più utopia per il Cerignola, il successo pesantissimo nel derby di Foggia ha aperto altre strade ai gialloblù, fino ad una settimana fa addirittura estromessi dalle prime dieci della classe. Tre punti che hanno inevitabilmente cambiato il volto della stagione, senza certamente cancellare i diversi alti e bassi, e che ora presentano nuovi scenari. Al “Monterisi” sarà il Giugliano a chiudere la regular season dei ragazzi di Raffaele. I campani sono attualmente settimi, a quota 53, tre lunghezze avanti rispetto agli ofantini, ma con lo scontro diretto a sfavore. In caso di vittoria, l’Audace supererebbe dunque il Giugliano, restando settima (e quindi giocando il primo turno play off in casa) se Latina e Crotone non dovessero battere rispettivamente Taranto ed Avellino. Sarebbe lo scenario più ottimistico; in ogni caso, una vittoria proietterebbe il Cerignola quanto meno al nono posto. Il pari, invece, garantirebbe molto probabilmente, ma non certamente, la decima piazza: in quel caso l’Audace resterebbe esclusa dalla griglia play off condividendo il decimo posto soltanto con il Sorrento, avvantaggiato negli scontri diretti. Ogni classifica avulsa, ossia più di due squadre a pari merito, favorirebbe gli ofantini. Se il Giugliano dovesse addirittura imporsi al “Monterisi”, le “Cicogne” potrebbero comunque sperare che Sorrento e Foggia non battano rispettivamente Casertana e Monterosi, senza dimenticare che l’undicesima posizione potrebbe garantire l’accesso agli spareggi nel caso in cui il Catania finisca ai play out.

Il sogno si chiama quindi settimo posto, ma la situazione è più che ingarbugliata: la certezza è una sola: dopo la vittoria nel derby, il destino è tutto nelle mani del Cerignola.

