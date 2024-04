Foggia, paradosso Monterosi. Cudini: “Nessun calcolo, vincere”

FOGGIA – Il Foggia è all’ultimo atto di una stagione regolare che non ha saputo rispettare le attese di una piazza reduce dalla finale play off persa dieci mesi fa. La sconfitta nel derby ha aumentato i malumori. Cudini ammette la delusione, ma guai a parlare di rassegnazione.

La sfida al Monterosi può essere paradossale: servirà vincere e sperare, ma perdendo e con una serie di incastri che vedrebbero finire il Catania ai play out, i rossoneri sarebbero in griglia play off anche da undicesimi. In tal senso, sarebbe necessaria proprio la vittoria dei laziali ma Cudini non fa calcoli, le sue parole nel servizio.

