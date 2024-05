Maglie, foto di un attore al posto di Moro. Il sindaco: “ Chiedo scusa”

Al posto della foro di Aldo Moro sul manifesto di commemorazione della sua morte viene riportata la foto dell’attore che lo ha rappresentato cinematograficamente ma, prontamente arrivano le scuse social del sindaco Ernesto Toma: “Chiedo scusa: aver sbagliato la foto dell’illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46° anniversario del suo assassinio è un errore gravissimo! A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell’errore non sono da ricercare all’interno dell’Amministrazione cittadina, perché vista l’importanza della ricorrenza avremmo dovuto, comunque, scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare. Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini.”

