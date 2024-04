Cerignola, Raffaele avverte i suoi: “Occhio alla presunzione”

CERIGNOLA – Anche il Giugliano dovrà essere affrontato come una finale, d’altronde i play off del Cerignola sono già cominciati ed anche in questo caso, per gli ofantini, sarà importante portare a casa il massimo in vista della vera post-season. Giuseppe Raffaele riparte dalla grande prestazione nel derby ma avverte i suoi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author