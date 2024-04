Brindisi, non solo l’imprenditore tedesco interessato al club

Non ci sarebbe solo l’imprenditore tedesco Peter Dohlich interessato all’acquisto di Brindisi. Nello scorso mese di marzo, anche l’imprenditore Rinaldo Zerbo, ex dirigente dell’Alessandria, ha presentato una proposta di acquisto non concretizzata, ma che non sarebbe comunque definitamente tramontata. Nello sfondo la possibile cordata del vice presidente Damiano Pozzessere, su cui al momento non emergono particolari novità o notizie.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts