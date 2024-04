Serie B: Bari, ballottaggio tra i pali. Il peso dell’attacco su Nasti

Il peso dell’attacco sull’ex di turno Nasti. IL Bari si appresta ad affrontare il Cosenza senza Puscas, operato per la riduzione della frattura al metacarpo e assente quasi certamente anche nella sfida del primo maggio contro il Parma e Diaw, ancora fermo dopo i problemi alla schiena che lo affliggono praticamente da inizio stagione. Al San Vito Marulla Giampaolo dovrebbe affidarsi allo stesso sistema di gioco visto in casa contro il Pisa, con la difesa a 4, i due esterni d’attacco a supporto dell’unica punta e Sibilli libero di spaziare dal ruolo di mezzala a quello di trequarti. Nasti è in netto vantaggio su Aramu per il ruolo di unica punta, mentre sugli esterni dovrebbero essere confermati Morachioli e Kallon, con Achik pronto a subentrare nella ripresa. Maita, Benali e Sibilli a centrocampo con la difesa che a meno di sorprese dell’ultim’ora sarà confermata in blocco. In porta torna il ballottaggio tra Pissardo e Brenno con il primo favorito sul secondo. Dall’altra parte schiera folta di ex, dal portiere Micai al capitano D’Orazio, fino a Frabotta, Marras, Tutino e Camporese. Arbitrerà il signor Zufferli di Udine. Fischio d’inizio alle ore 16.15, seguiremo la gara nel corso della nostra trasmissione Tribuna Centrale.

