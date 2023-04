Volley femminile: Ad Acquaviva la Final Four regionale

Si svolgerà ad Acquaviva, il prossimo 7 maggo, la Final Four Regionale del campionato di pallavolo categoria under 16 femminile. Si tratta di una kermesse spettacolare organizzata eccezionalmente dalla Volleyup Acquaviva, la società guidata dalla presidentessa Annalisa Convertini.

Le quattro migliori formazioni della Puglia si sfideranno, sui campi del palazzetto “T. Valeriano” e della Scuola Elementare “Collodi” per conquistare il titolo di “Regina di Puglia” della stagione 2022/2023.

All’evento parteciperanno le compagini della Volleyup&Leonessa di Acquaviva/Altamura, della KlimaItalia Joker di Putignano/Castellana, della Farina Automobili di Oria e del Cuore di Mamma di Cutrofiano. Il fischio di inizio per le due semifinali è previsto alle ore 11 in contemporanea sui due campi. La Finale regionale (tra le due squadre vincenti delle semifinali) è in programma a partire dalle ore 17 presso il Palazzetto “T. Valeriano”.

Ai tanti tifosi, genitori ed appassionati che arriveranno da tutta la Puglia, la Volleyup – in collaborazione con la Pro Loco di Acquaviva – ha strutturato una speciale opportunità per effettuare (tra una partita e l’altra) una visita guidata presso i monumenti della nostra città.

Inoltre, una particolare convenzione per il pranzo di atlete, dirigenti, tecnici e familiari delle quattro società coinvolte è stata assicurata da alcuni partner commerciali della società delle libellule. Sarà una giornata eccezionale per tutto il volley giovanile pugliese, da vivere tutti insieme qui ad Acquaviva.

Questo il programma delle semifinali (ore 11.00):

c/o Palazzetto “T. Valeriano”: VOLLEYUP&LEONESSA – KLIMAITALIA JOKER

c/o Palestra “Collodi”: CUORE DI MAMMA – FARINA AUTOMOBILI.

