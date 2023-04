Settimana di grande volley in Puglia, anche con Andrea Lucchetta

Una settimana di grande pallavolo giovanile in Puglia: giovedì 4 maggio con l’arrivo del Tour S3 e del campione del mondo Andrea Lucchetta che scenderà in campo a Bari, nel villaggio che sarà allestito a Torre Quetta, per giocare insieme a migliaia di piccoli del Volley S3 in una giornata che vedrà partecipare la mattina le scuole pugliesi e nel pomeriggio le società pallavolistiche pugliesi.

A chiudere la settimana saranno le Finali regionali U16 femminile e U17 maschile che si giocheranno domenica prossima rispettivamente ad Acquaviva delle Fonti e a Castellana Grotte. Tutte le gare delle Finali regionali giovanili, e le due finali del Trofeo dei Territori, saranno trasmesse in diretta sul canale youtube del CR FIPAV Puglia.

