Volley A3/M, New Mater: confermati Ciccolella, Guadagnini e Iervolino

Vestiranno ancora il gialloblù il centrale barese, il libero brindisino e il martello bresciano. Dopo aver fatto già parte dell’organico della prima squadra nella passata stagione, si ritroveranno da protagonisti agli ordini di coach Giuseppe Barbone.

La New Mater Volley Castellana Grotte riparte dalle conferme di Niccolò Ciccolella, Federico Guadagnini e Riccardo Iervolino per aggiornare il proprio roster in vista della stagione 2024/2025, che la vedrà impegnata nel campionato nazionale serie A3 di pallavolo maschile.

I Protagonisti

Niccolò Ciccolella: centrale pugliese classe 2004, originario di Bari, alto 195 cm. Nella scorsa stagione ha realizzato 109 punti in 75 set giocati su 26 presenze in serie A2. Prodotto dell’Accademia della Materdominivolley Castellana, ha già giocato in serie A3 due anni fa con la Pallavolo Bari. Indosserà la maglia numero 5.

Federico Guadagnini: libero pugliese di Brindisi, classe 2004, alto 186 cm. Sarà alla sua seconda stagione con la New Mater, questa volta come libero titolare. Nella scorsa serie A2 si è ritagliato uno spazio importante, soprattutto nella seconda parte di campionato. Anche lui prodotto del settore giovanile gialloblù, ha un’esperienza in serie A2 con Casarano nella stagione 2022/2023. Vestirà il numero 6.

Riccardo Iervolino: martello bresciano classe 2003, alto 193 cm. Resta a Castellana Grotte dopo aver realizzato 31 punti nei 38 set giocati in serie A2 lo scorso anno. Sarà al primo anno in serie A3 dopo le esperienze con Brescia, Porto Viro e Castellana Grotte nel torneo cadetto. Indosserà la maglia numero 16.

La New Mater Volley Castellana Grotte punta sulla continuità e sulla crescita dei suoi giovani talenti per affrontare con determinazione la prossima stagione di serie A3, sotto la guida di coach Giuseppe Barbone.

