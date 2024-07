Pallavolo, il pugliese Fanizza guida l’Italia under 22 alla conquista dell’europeo

Portare l’Italia e un pezzo di Puglia sul tetto d’Europa della pallavolo giovanile è il compito che questo pomeriggio proverà a completare Vincenzo Fanizza. Pugliese di Francavilla Fontana, è lui il commissario tecnico della nazionale under 22 che in Olanda, alle 18, contenderà il titolo europeo di categoria alla Francia.

Ultimo atto di un percorso nel quale la Puglia non è solo seduta in panchina, con il ruolo di timoniere principale, ma è anche protagonista in campo con il palleggiatore Alessandro Fanizza, figlio di Vincenzo ma bravo di suo per meritarsi la convocazione in maglia azzurra e il centrale Cosimo Corsano (poco utilizzato in questa competizione, ma sempre utile per fare gruppo e sentirsi una squadra a tutto tondo).

L’Italia ritrova la Francia, questa volta in finale, dopo aver battuto la Polonia per 3 a 1 nella semifinale. Contro i transalpini nel girone di qualificazione è arrivata l’unica sconfitta di questo europeo under 22 e quella partita potrebbe essere servita da lezione agli azzurri di Vincenzo Fanizza. Che ha già condotto una nazionale a conquistare la medaglia d’oro nell’europeo under 21 e prova il bis in questo appuntamento che potrebbe anche rappresentare un virtuale passaggio di testimone con le azzurre under22 che la settimana scorsa hanno conquistato il titolo europeo a Lecce.

Perché, a conti fatti, c’è sempre la Puglia sulla sfondo della pallavolo italiana.

