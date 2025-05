Basket A2/M, playout: Nardò ko a Cremona, fatale blackout nel primo quarto

I neretini perdono gara 1 (87-80): troppi errori e una falsa partenza, ma la serie è ancora lunga

Comincia con una sconfitta la serie play-out per l’HDL Nardò Basket, superata 87-80 sul parquet della JuVi Ferraroni Cremona. Una partita dai due volti: devastante il primo quarto dei padroni di casa (33-15), che indirizza l’intera gara, più equilibrate le successive frazioni in cui i granata, pur reagendo, non riescono a ribaltare l’inerzia.

La squadra salentina paga un approccio molle e disattento: palle perse, basse percentuali e poca concentrazione difensiva permettono a Cremona di scappare presto nel punteggio. La JuVi manda a referto nove uomini nei primi 10 minuti e chiude il primo parziale con un eloquente +18.

Dal secondo quarto in poi, però, Nardò cambia faccia. Spinta da un ottimo Mouaha e dalle giocate di Stewart jr e Pagani, la squadra di coach Mecacci rientra progressivamente fino alla clamorosa parità sul 37-37 grazie a un parziale di 22-4. La prima metà si chiude sul 48-43, con la partita pienamente riaperta.

Nel terzo quarto, Cremona riparte con maggiore lucidità, ma Nardò resta agganciata con giocate importanti di Zugno e con una difesa più aggressiva, guidata anche da un positivo Donadio. I lombardi, però, si affidano all’esperienza di Washington e alle triple di Tortù, chiudendo il terzo periodo avanti 68-59.

Gli ultimi dieci minuti si giocano sui nervi: Smith prova a scuotersi dopo una serata complicata, mentre Iannuzzi lotta sotto canestro. Non mancano le contestazioni verso la terna arbitrale, protagonista di diverse decisioni mal digerite dagli ospiti. A pochi minuti dalla fine, Nardò accorcia fino al -6 con Pagani, ma un fallo ingenuo di Smith regala liberi a Polanco, che spegne le speranze granata.

Il match si chiude sull’87-80, con Nardò costretta a inseguire nella serie. Restano rimpianti per un primo quarto da dimenticare e qualche errore di troppo dalla lunetta nei momenti chiave.

Lunedì si torna in campo per gara 2, con l’obiettivo di pareggiare la serie e riportare il confronto al Pala San Giuseppe da Copertino con fiducia rinnovata.

