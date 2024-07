Matera, le prime parole di Tosoni: “Vogliamo portare il club nel calcio che conta”

“Vorrei dirvi che sto avendo la grande opportunità di poter entrare nel calcio che conta grazie all’avvocato Antonio Petraglia che, con minuziosa attenzione, mi ha presentato una Società da lui riportata nel panorama sportivo nazionale e me ne sono da subito innamorato, anche perché sono rimasto affascinato dalla bellezza di Matera”. È quanto affermato dal neo presidente Stefano Tosoni, attraverso un messaggio diffuso sui canali ufficiali del Fc Matera in queste ore.

Sull’acquisizione del club: “L’avvocato, anche se molto a malincuore, mi ha manifestato la voglia disimpegnarsi da FC Matera, che egli considera una specie di sua creatura, e a dir la verità, da subito, mi sono sentito addosso il grande onore e la responsabilità di aver deciso di prendere le redini di questo glorioso club insieme ad un gruppo ambizioso e carismatico che ha voglia sfrenata di riportare la città di Matera nel calcio che conta, anche perché si tratta di una delle città più belle del mondo e questo merita”.

Sullo scetticismo: “Sono stato informato di un po’ di scetticismo che serpeggia in Città per questo cambio proprietario: trattasi di un sentimento assolutamente comprensibile. Tuttavia, chiedo a tutti voi che amate questa società e, soprattutto, questa città di provare a darmi fiducia e di giudicarmi da ciò che farò. Garantisco che non vi deluderò perché ho voglia di fare bene e le mie notevoli relazioni imprenditoriali mi permetteranno di farvi divertire ed emozionare ogni benedetta domenica calcistica. Cercherò di portare entusiasmo e senso di appartenenza di un gruppo che vi stupirà e vi renderà orgogliosi di sventolare i nostri vessilli in tutti i campi di calcio che ci vedranno protagonisti”.

Sulla tifoseria: “Voglio spendere poche parole rivolgendomi alla tifoseria della Curva Sud, quella tifoseria, come mi hanno riferito ed ho visto da qualche immagine, che mai sola ha lasciato la squadra anche nei momenti più difficili. A voi voglio dire che troverete un presidente che vi porterà il massimo rispetto perché vi ritengo indispensabili per il mondo del calcio, conoscendo perfettamente tutti i sacrifici che fate, senza timore di nulla, solo per una maglia ed una bandiera. Vengo infatti da decenni di curva avendo fatto parte attiva del tifo organizzato, dunque, so bene quello che provate nel pre-partita, durante la partita e dopo una partita. L’adrenalina che vi scorre nelle vene, che vi fa sentire vivi ogni domenica e tutte le emozioni che provate per una passione. A voi dico di incontrarci prestissimo e di costruire insieme una società forte e vincente”.

