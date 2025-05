Matera: Accordo vicino con Evangelisti, per la panchina si valuta Maurizi

In attesa di risolvere la questione liberatorie con i propri tesserati, il Matera prova a guardare al futuro. Come avevamo anticipato (LEGGI QUI), il presidente Tosoni vuole affidare il progetto ad un ds esperto della categoria. Sembra in via di definizione l’accordo con Luca Evangelisti, ex di Taranto e Ternana. Mentre, per la panchina si valuta il profilo di Agenore Maurizi ex, tra le altre, di Latina, Ancona, Roma City e Viterbese.

