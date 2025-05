Taranto, nidi comunali: Lazzaro elogia Perrotta “Segnale importante”

“Accolgo con favore l’impegno della commissaria nel garantire un servizio essenziale per le famiglie”

Il candidato sindaco Luca Lazzàro ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per l’intervento del commissario straordinario Giuliana Perrotta in merito alla continuità del servizio degli asili nido comunali, assicurata fino alla fine dell’anno educativo in corso e confermata per il prossimo.

La comunicazione ufficiale diffusa dalla dottoressa Perrotta rappresenta, secondo Lazzàro, “un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e, soprattutto, nei confronti dei più piccoli”. Il candidato ha voluto sottolineare la tempestività e la sensibilità amministrativa dimostrate dalla commissaria in un momento ritenuto delicato per la comunità cittadina.

“Accolgo con grande favore l’impegno della commissaria Perrotta nel garantire un servizio essenziale come quello degli asili nido”, ha dichiarato Lazzàro. “In un momento complesso come questo, è importante offrire certezze alle famiglie e tutelare la stabilità dell’ambiente educativo per i nostri figli”.

Lazzàro ha evidenziato come questa decisione rappresenti anche un’opportunità per il futuro Consiglio Comunale, che potrà affrontare con maggiore serenità e approfondimento il tema della programmazione dei servizi per l’infanzia, costruendo soluzioni durature e adeguate ai bisogni del territorio.

“Ringrazio la dottoressa Perrotta – ha concluso – per aver messo al centro della sua azione l’interesse dei bambini e delle famiglie. Questo è lo spirito di responsabilità e cura che intendiamo promuovere per tutta la città”.

