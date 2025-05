Nardò, Fabio De Sanzo nel mirino della Vigor Lamezia

L’allenatore del Nardò Fabio De Sanzo è finito nel mirino di doversi club di Serie D. Tra questi c’è l’ambizioso Vigor Lamezia, neopromosso nella massima categoria dilettantistica. La società calabrese avrebbe già formulato un’offerta all’esperto tecnico ex Matera, Paganese, Corigliano e Gelbison che, tuttavia, avrebbe richiesto un po’ di tempo per valutare prima le intenzioni del Nardò. La regulars season, del resto, è appena finita e questa è solitamente la fase dei sondaggi in chiave mercato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author