Di Todaro: “Riqualificare Circumarpiccolo priorità per Taranto”

Il candidato al consiglio comunale propone un progetto di mobilità con piste ciclabili e pontili per traghetti

Un progetto ambizioso per il rilancio del Circumarpiccolo tra sport, mobilità e turismo. È quanto propone Emanuele Di Todaro, candidato al consiglio comunale nella lista Riformisti per Taranto, a sostegno della candidatura di Francesco Tacente a sindaco.

“Tra le iniziative che, a mio avviso, dovrebbero essere sviluppate nel prossimo quinquennio, ritengo prioritario avviare la riqualificazione dell’area del Circumarpiccolo”, ha dichiarato Di Todaro ricordando che già durante il suo incarico da assessore all’urbanistica, nel 2021, aveva avviato un percorso volto all’individuazione di finanziamenti dedicati per restituire questo angolo suggestivo della città alla fruizione dei cittadini.

Il progetto punta a potenziare la mobilità dolce e valorizzare la risorsa mare. Sul versante interno è prevista la realizzazione di una pista ciclabile, mentre sul lato opposto si immagina una passeggiata panoramica affacciata sul mare, pensata per attività come il jogging, oggi praticato in condizioni di scarsa sicurezza lungo la carreggiata.

Tra le idee cardine, anche la costruzione di pontili per l’attracco dei traghetti, con l’obiettivo di collegare via mare la zona del Circumarpiccolo con il resto della città. “È necessario investire sul trasporto blu, sfruttando una risorsa straordinaria come il Mar Piccolo”, ha sottolineato Di Todaro.

La seconda conca del Mar Piccolo, in quanto area protetta, si presta inoltre ad accogliere attività sportive legate al mare, senza compromettere l’equilibrio naturale del sito. La proposta prevede anche l’avvio di servizi ricettivi e di ristorazione di qualità, integrati armoniosamente nel contesto ambientale per garantire accoglienza a cittadini e turisti.

“Credo molto in questo progetto perché può restituire alla città uno spazio di bellezza straordinaria, migliorando al tempo stesso la qualità della vita urbana e promuovendo sviluppo sostenibile”, ha concluso Di Todaro.

