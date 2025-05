Basilicata: Terryana D’Onofrio oro nel karate agli Europei in Armenia

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana – ha espresso “soddisfazione e orgoglio per la vittoria della giovane atleta lucana Terryana D’Onofrio che ha conquistato il titolo di campionessa europea di Kata Individuale ai recenti campionati europei di Karate che si sono svolti a Yerevan, in Armenia”.

“Terryana – ha sottolineato il governatore lucano – è un esempio di determinazione, impegno e passione per lo sport.

La sua vittoria, che arriva dopo una prestazione eccezionale nel kata Shito, non solo le ha permesso di raggiungere un traguardo importante nella sua carriera, ma ha anche portato in alto il nome della nostra regione”.

Secondo Bardi, “ciò che ha reso ancora più significativa questa vittoria è stata la capacità di Terryana di mantenere la calma e la concentrazione anche di fronte a una competizione difficile, dove la giuria, pur divisa nelle proprie valutazioni, ha comunque riconosciuto il suo valore e la sua preparazione tecnica.

Una vittoria che non solo celebra il suo talento individuale, ma anche il duro lavoro, la disciplina e il sacrificio che ha dimostrato negli anni. Questa medaglia d’oro – ha concluso il presidente della Giunta lucana – rappresenta un altro segno del crescente movimento sportivo in Basilicata che continua a produrre talenti straordinari, come nel caso di Terryana: la Regione continuerà a supportare e promuovere lo sport, con particolare attenzione alle giovani promesse che, come lei, sono capaci di portare i colori lucani sui palcoscenici internazionali”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author