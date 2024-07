Volley A3/M, Garofolo nuovo rinforzo per il muro di Gioia del Colle

La Joy Volley Gioia del Colle arricchisce il suo roster per la prossima stagione con un’importante aggiunta: Fabrizio Garofolo, uno dei migliori centrali della serie A3. Garofolo, che nella scorsa stagione ha realizzato 51 muri con la maglia della Shedirpharma Sorrento, porta con sé esperienza e talento, elementi fondamentali per puntare in alto.

L’atleta, originario di Anzio e con una solida carriera alle spalle, torna in Puglia dopo sei anni dall’avventura con la Materdominivolley.it Castellana Grotte in A2. Durante quel periodo, non solo ha contribuito alla salvezza della squadra, ma ha anche partecipato alla Finale Nazionale Giovanile Crai U20, dove ha ottenuto il titolo di miglior centrale.

Formatosi nel Club Italia sotto la guida di Mario Barbiero e Bruno Morganti in serie B, e di Michele Totire e Simone Roscini in A2, Garofolo ha accumulato 1083 punti in nove stagioni tra A2 e A3. Ha indossato le maglie di diverse squadre tra cui GoldenPlast Potenza Picena, Gestioni & Soluzioni Sabaudia, Avimecc Modica e, recentemente, Shedirpharma Sorrento.

Ad accoglierlo nella sua nuova avventura ci saranno coach Sandro Passaro e il vice Francesco Racaniello, con i quali Garofolo ha già lavorato in passato.

“Sono pronto per questa nuova sfida – ha dichiarato Garofolo -. Arrivo a Gioia del Colle con tanto entusiasmo, felice di tornare a lavorare con due allenatori che stimo molto e desideroso di lasciare il segno. Spero tanto di alzare al cielo qualche trofeo nella prossima stagione. La strada per il successo è sempre lunga e difficile. Come squadra dovremo percorrerla con fiducia, determinazione e convinzione nei nostri mezzi. Cercherò di trasmettere ai miei compagni la mia voglia di vincere, lavorando tanto in allenamento e lottando su ogni pallone in partita. La presenza nel reparto centrali di giocatori di valore come Enrico Cester e Sandi Persoglia rappresenta uno stimolo in più per dare il massimo e disputare una grande stagione. Ciò che conta è il gruppo. In un campionato così competitivo servirà il contributo di tutti per provare a raggiungere gli obiettivi stagionali”.

