Volley C/F, Acquaviva: Signorile confermato in panchina

Per la stagione 2024/2025, il coach della Volleyup Acquaviva sarà ancora Antonello Signorile. Allenatore di 2° grado e 3° livello giovanile, ha ricoperto in precedenza il ruolo di scoutman e, per tre anni consecutivi, quello di vice allenatore delle Libellule affiancando Beppe Fanelli e Lino Paolicchio.

Lo scorso anno, Signorile, trentenne tecnico acquavivese, alla sua prima esperienza come primo allenatore nel difficile campionato di Serie C Femminile ha guidato le Libellule con abilità, concludendo la fase regolare del girone al 4° posto in classifica conquistando l’accesso ai playoff promozione. Nella stessa stagione, Signorile ha diretto anche il gruppo di Prima Divisione Femminile, ottenendo una meritata salvezza in un girone molto equilibrato.

“Si tratta di una prestigiosa conferma tanto obbligata, quanto guadagnata sul campo. Partiamo dalla certezza del 1° allenatore per allestire un gruppo squadra giovane, di assoluto rilievo e altamente competitivo”, ha commentato Annalisa Convertini, presidente della Volleyup Acquaviva.

“Ringrazio la società per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti. Fin dal primo momento non ho avuto dubbi nel confermare la mia posizione e nutro grande fiducia nel progetto che si sta sviluppando. Sono certo che il gruppo squadra che la società sta costruendo sarà molto determinato e insieme daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ci aspetta una stagione entusiasmante”, ha dichiarato Antonello Signorile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author