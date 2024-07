Volley B/M, Club Grottaglie: ingaggiato Erminio Russo

Il Volley Club Grottaglie annuncia con orgoglio l’ingaggio di Erminio Russo, schiacciatore di 195 cm, proveniente dall’Omifer Palmi. Nato nel 1994 a Taranto, Russo ritorna nella sua terra dopo numerose esperienze tra Serie A e Serie B nel Sud Italia.

Russo, incontrato come avversario nella stagione 2022-2023 quando, con la maglia di Galatone, conquistò la regular season proprio davanti al Volley Club, ha vestito lo scorso anno la maglia di Palmi. La stagione con il club calabrese è stata trionfale, culminando con la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3.

L’acquisto di Russo rappresenta un significativo miglioramento per i laterali del Grottaglie. Abile in ricezione e pericoloso in attacco, formerà con Alessio Fiore una delle coppie più temibili della categoria.

Russo ha salutato i tifosi attraverso i social del Volley Club: “Sono contentissimo di far parte della famiglia Grottaglie. Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere il pubblico al Palazzetto”.

Il patron del Volley Club Grottaglie, Giuseppe Quaranta, ha commentato: “Erminio è un giocatore fantastico che inseguivamo da anni. Siamo entusiasti di averlo finalmente con noi. Con la sua maturità pallavolistica e la capacità di gestire ogni fase del gioco, Russo rafforza notevolmente la nostra squadra e conferma le nostre ambizioni. Siamo impazienti di vederlo in azione”.

Russo è il terzo giocatore confermato nel roster granata, dopo Alessio Fiore e Davide Antonazzo. Le sorprese per i tifosi non finiscono qui: la prossima settimana saranno annunciati altri tre protagonisti della nuova stagione, con l’obiettivo di mantenere Grottaglie tra i protagonisti del campionato.

