Confapi Taranto lancia il Fondo Cultura e Turismo per il territorio

Un nuovo strumento per sostenere lo sviluppo culturale e turistico del territorio ionico prende forma

Confapi Taranto ha ufficializzato la nascita del Fondo per la Cultura e il Turismo. Si tratta di un progetto che punta a creare una rete tra imprese, operatori culturali e istituzioni, destinata a generare valore condiviso attraverso il sostegno a progetti di pubblica utilità.

Il Fondo sarà alimentato con risorse private messe a disposizione dalle aziende associate a Confapi e sarà destinato a finanziare iniziative culturali e turistiche, sia direttamente promosse dall’associazione, sia selezionate tramite bandi pubblici. Priorità sarà data a realtà con un forte radicamento nel tessuto locale, in un’ottica di sistema in cui cultura, impresa e comunità collaborano per la crescita del territorio.

“Confapi Taranto crede nella sinergia tra categoria e città, e riconosce in cultura e turismo i motori principali dello sviluppo”, ha dichiarato il presidente Fabio Greco evidenziando come l’iniziativa rappresenti un cambio di paradigma nel rapporto tra imprenditoria e cultura. “Il nostro obiettivo è strutturare questo legame, superando la logica episodica e abbracciando una prospettiva di investimento a lungo termine. Le imprese possono e devono essere protagoniste nella costruzione di una comunità più viva e attrattiva”, ha aggiunto.

Sulla stessa linea Leandra Attanasio, direttrice del Dipartimento Cultura ed Eventi di Confapi Taranto, che ha sottolineato come il Fondo non sia una semplice sponsorizzazione, ma “un investimento umano e territoriale”. Secondo Attanasio, il coinvolgimento degli operatori culturali è fondamentale per stimolare la nascita di idee, progetti condivisi e nuove forme di impresa. “Il contributo economico è solo il punto di partenza. Vogliamo che da questi rapporti nascano percorsi innovativi e collaborazioni capaci di generare valore aggiunto”, ha concluso.

Alla presentazione ufficiale del Fondo hanno partecipato anche figure simboliche della cultura locale, come l’artista tarantina Patrizia Conte, vincitrice di The Voice Senior 2024, testimonial del progetto, e la giornalista e scrittrice Maristella Massari, che farà parte della commissione incaricata di valutare le proposte progettuali.

Confapi Taranto ha invitato tutte le imprese e gli operatori attivi nei settori culturale e turistico a unirsi all’iniziativa, contribuendo alla costruzione di un modello di sviluppo basato su sinergie concrete, visioni condivise e innovazione partecipata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author