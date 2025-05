Chiara Appendino a Triggiano a sostegno del candidato sindaco Pino Toscano

Chiara Appendino, deputata e vicepresidente del M5S, sarà a Triggiano mercoledì 21 maggio a sostegno del candidato sindaco Pino Toscano. L’incontro con i cittadini, in cui sarà presente anche il deputato M5S e coordinatore regionale Leonardo Donno, si terrà alle ore 18 in Piazza Vittorio Veneto.

“Sarà l’occasione per confrontarci su temi e proposte per dare un nuovo impulso allo sviluppo di Triggiano – dichiara Raimondo Innamorato, coordinatore provinciale del M5S di Bari –. Una città che ha bisogno di essere amministrata in discontinuità rispetto al passato. Ascolteremo l’esperienza da sindaca di Chiara Appendino e parleremo di legalità, trasparenza e maggiori servizi per i cittadini. Siamo certi che saremo in tanti per questo incontro, per dare una spinta decisiva in questa ultima settimana al nostro candidato sindaco Pino Toscano, che siamo certi sia la persona giusta per continuare a costruire il cambiamento per Triggiano”.

