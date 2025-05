Manifesto sessista, Stefanazzi attacca Saccomanno: “Imbarazzante”

Il deputato dem risponde agli attacchi del sindaco di Torre Santa Susanna: “Incapace di difendersi, scivola sul personale”

Prosegue lo scontro politico sul caso del manifesto sessista legato al Giro d’Italia. Dopo le polemiche iniziali, interviene il deputato del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi, che punta ancora il dito contro il sindaco Saccomanno, accusandolo di “aver scelto la via dell’attacco personale in mancanza di argomenti validi a sua difesa”.

In una nota diffusa il 9 maggio, Stefanazzi replica con toni duri: “Il simpatico sindaco Saccomanno non riesce proprio a smentirsi. Invece di fornire spiegazioni sulla pessima figura relativa al manifesto, sceglie di tirare fuori una vecchia notizia di reato a mio carico, già archiviata da un magistrato per totale infondatezza”.

Il deputato dem sottolinea come tale comportamento sia indice di una precisa impostazione culturale e politica: “Intristisce la reazione isterica di un uomo delle istituzioni che preferisce il piano personale a una discussione seria. È una dimostrazione della sua vera cifra”.

Stefanazzi ricorda anche il controverso passato politico di Saccomanno: “Passerà alla storia per aver sostenuto, da medico e assessore regionale alla sanità, il metodo Di Bella. In tempi di no vax, questo dovrebbe bastare a qualificare l’uomo e il politico”.

Chiudendo, il parlamentare augura che Saccomanno non debba trovarsi un giorno a vivere un’esperienza simile: “Se mai dovesse essere accusato ingiustamente, spero non incontri qualcuno che, anche dopo la sua eventuale estraneità, lo tormenti come lui sta facendo ora”.

La polemica, scaturita dalla diffusione di un’immagine promozionale giudicata sessista, continua dunque ad agitare il dibattito locale, spostandosi sempre più sul terreno politico e personale.

