Volley A3/M, missione salvezza per Castellana: recuperare 8 punti in 6 gare

Con otto punti da colmare nelle ultime sei gare della regular season del Girone Blu del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, la Bcc Tecbus Castellana Grotte si prepara per un finale di stagione decisivo. Tre match in casa e tre in trasferta decideranno le sorti della squadra, impegnata a evitare i playout salvezza, riservati alle ultime tre squadre del Girone Blu e alle ultime due del Girone Bianco.

Il primo banco di prova sarà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 18 al Pala Grotte, dove Castellana ospiterà la Sieco Service Ortona, attualmente quinta in classifica. Per la formazione guidata da coach Giuseppe Barbone, decima a quota 10 punti dopo lo stop contro Sabaudia, l’obiettivo è avvicinare Lecce, ottava con 18 punti.

Una sfida decisiva contro un avversario ostico

“Step by step” è il mantra della New Mater Volley: affrontare ogni partita come una finale e conquistare più punti possibile. La sfida con Ortona rappresenta un’occasione cruciale, anche se l’avversario non va sottovalutato. Nonostante le tre sconfitte consecutive, la squadra abruzzese guidata da Denora Caporusso resta temibile, come dimostra il netto 3-0 inflitto ai pugliesi nel match d’andata. Ortona può contare su un roster esperto, con giocatori di calibro come Pinelli, Bertoli e Marshall, oltre agli ex Del Vecchio e Arienti.

Il ritorno di Zornetta e il clima in casa Castellana

A spingere la Bcc Tecbus Castellana Grotte sarà anche la voglia di riscatto e il ritorno in campo del capitano Luciano Zornetta. Dopo l’infortunio di novembre, l’argentino è tornato a disposizione nella gara di Sabaudia: “Finalmente ho fatto il mio esordio nel 2025 – ha dichiarato Zornetta – Dopo un lungo lavoro di riabilitazione, sono pronto a dare tutto per queste sei finali. L’umore del gruppo è ottimo, ora serve il massimo impegno per dare concretezza al lavoro fatto in palestra”.

Un confronto storico favorevole

Castellana può contare su una tradizione favorevole negli scontri diretti: su 11 precedenti con Ortona, i pugliesi hanno vinto 8 volte, con solo una sconfitta casalinga al Pala Grotte. Tra gli ex, da segnalare Nicolò Casaro, ora opposto gialloblù, che ha militato ad Ortona nella stagione 2016/2017.

Il match e i biglietti

La partita, valida per la 17ª giornata, sarà diretta dagli arbitri Marco Pazzaglini di Roma e Luigi Peccia di La Spezia. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Pala Grotte a partire dalle ore 17 di domenica o online sulla piattaforma CiaoTickets.

