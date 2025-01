Volley B1/F: Zero5 Castellana si rafforza per il girone di ritorno

La Zero5 Castellana Grotte, protagonista nel campionato femminile di volley di Serie B1, punta a crescere in esperienza e livello tecnico grazie a una serie di innesti mirati. Durante la sosta del campionato, sabato 25 gennaio alle 18:30 a Molfetta, la formazione di Serie D del club sarà impegnata nei quarti di finale della Coppa Puglia.

Un roster rinnovato

Nell’ultima gara di Serie B1 hanno debuttato positivamente Federica Stroppa ed Elena Cicoria, mentre nella precedente aveva già esordito il libero Michela Conti, tutte arrivate con il mercato invernale per rinforzare una rosa chiamata a confrontarsi con un girone di ritorno che si preannuncia impegnativo.

Le uscite hanno riguardato l’opposta Ludovica Vuoso, la palleggiatrice Angelica Chiricallo e il libero Fabiola Ruffa. Per sostituirle, sono giunte atlete di esperienza come Michela Conti ed Elena Cicoria, entrambe provenienti dal Caltanissetta, e l’opposta Federica Stroppa, in arrivo dal Brescia di Serie A2.

Il responsabile tecnico Massimiliano Ciliberti ha espresso soddisfazione per i nuovi arrivi, dichiarando al termine della vittoria contro Fonte Nuova: “Le nuove giocatrici porteranno benefici sia in termini di qualità degli allenamenti che di sana competizione, uno stimolo importante per tutta la squadra”.

Le nuove arrivate

Michela Conti, libero classe 2003, originaria di Pedara (Catania), ha maturato esperienze significative: ha esordito in B2 a soli 15 anni, in B1 a 16 e in A2 a 17. “Sono contenta della chiamata e molto carica. Ho trovato un ambiente sereno e voglio dare il mio contributo”.

Elena Cicoria, palleggiatrice 22enne, nata a Chieti, ha già giocato in B1 con squadre di livello come Catania, Palmi, Filottrano e Offanengo. “Sono felice di far parte di questa squadra. L’ambiente è accogliente e sono certa che possiamo raggiungere buoni risultati”.

Federica Stroppa, opposta di 27 anni, alta 182 cm, arriva dal Brescia di A2 dove ha militato per quattro stagioni. Laureata in Psicologia giuridica e Scienze psicologiche, ha già dimostrato il suo valore con 17 punti realizzati contro Santa Lucia: “Sono pronta a mettermi in gioco e dare il massimo”.

Coppa Puglia: quarti di finale in programma

La formazione di Serie D del club disputerà sabato 25 gennaio i quarti di finale della Coppa Puglia, in gara unica. Questi gli accoppiamenti: Molfetta-KlimaItalia Castellana Grotte, Ruffano-Carbonara, Torre Santa Susanna-Galatina, Barletta-Matera. Le squadre vincenti accederanno alla Final Four, prevista per il 19 aprile.

Un weekend ricco di impegni e aspettative, in cui la Zero5 Castellana Grotte punta a confermare la crescita e il valore del proprio progetto sportivo.

